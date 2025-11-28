ガソリン税の暫定税率を廃止する法律が28日朝の参議院本会議で可決・成立しました。今後は1リットルあたり25.1円掛かっていた税金がなくなることになります。「投票総数244。賛成244。反対0。よって本案は全会一致をもって可決されました」28日の参議院本会議でガソリン価格を補助金で段階的に引き下げた上で暫定税率を12月31日から廃止する法律が可決・成立しました。与野党では、すでに暫定税率の廃止までは補助金を増やしてガソ