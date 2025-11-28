希少なナガスクジラの生肉が札幌の中央卸売市場で入札にかけられ、１キロ１５万円の過去最高値で落札されました。早速、札幌市内のスーパーで販売されています。サシの入った冷凍していない希少なナガスクジラの生肉。道東で捕鯨され、１１月２７日に苫小牧港に水揚げされたナガスクジラが、午前５時すぎに札幌市中央卸売市場で入札にかけられました。市場関係者もその味を絶賛します。（市場関係者）「特にことしはう