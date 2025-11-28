政府は、大規模な経済対策を実現させるため、総額18兆円あまりの今年度の補正予算案を28日午後、閣議決定する予定です。関係者によりますと、物価高対策など経済対策の経費のための今年度の補正予算案は18兆3034億円です。電気・ガス料金の補助金や、「おこめ券」などの食料支援を念頭に地方自治体に配る交付金などにあてられます。また、賃上げする中小企業への補助金や、AI・半導体、造船分野への投資などに使われます。財源は、