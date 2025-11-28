米スポーツ専門局『ESPN』は、今オフの移籍市場に関して球団幹部16人にアンケートを実施。その結果を26日（日本時間27日）に発表した。フリーエージェント（FA）市場の超目玉カイル・タッカー外野手の新天地については、「ヤンキース」と予想する回答者が最も多かった。 ■オリオールズなど伏兵も得票 『ESPN』は16人の球団幹部に対し、オフシーズンに関するアンケートを