東和フードサービス [東証Ｓ] が11月28日昼(11:40)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比3.2％減の4.5億円に減ったが、通期計画の9億円に対する進捗率は50.3％となり、5年平均の49.0％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の経常利益は前年同期比29.2％減の4.4億円に減る計算になる。 同