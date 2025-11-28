立花孝志容疑者神戸地検は28日、斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及し、1月に死亡した竹内英明元兵庫県議＝当時（50）＝に対する名誉毀損の罪で、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）を起訴した。竹内氏は文書問題を検証する調査特別委員会（百条委）の元委員。立花被告は「逮捕される予定だったそうです」などと虚偽情報を発信し中傷したとして、県警が今月9日に名誉毀損容疑で逮捕していた