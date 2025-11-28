三次市では県の天然記念物に指定されている高さ30メートル超えのイチョウの木が見ごろを迎えています。三次市作木町の迦具神社にある大イチョウです。高さは約32メートル。県内で3番目に大きな樹木で樹齢約600年と推定される県の天然記念物です。例年より一週間遅く色づき、今、ピークを迎えています。周辺は黄色い絨毯で敷き詰められ、訪れた人はイチョウの木を眺めたりカメラに収めたりして楽しんでいました。