ダイハツ工業の交流サイト（SNS）運用業務の代金を水増し請求して、現金約3400万円を詐取したとして、警視庁捜査2課は28日までに、詐欺の疑いでトヨタグループの広告関連会社「トヨタ・コニック・プロ」元社員志儀永二郎容疑者（43）＝東京都府中市＝ら男女2人を逮捕した。他に逮捕したのは、同社元契約社員沢田空香容疑者（34）＝府中市。同課は2人の認否を明らかにしていない。2人の逮捕容疑は共謀して2021年1月〜22年12月