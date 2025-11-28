28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円安の5万160円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万144.76円に対しては15.24円高。出来高は9672枚となっている。 TOPIX先物期近は3373.5ポイントと前日比3ポイント高、現物終値比0.30ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50160