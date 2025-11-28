ヤマダホールディングスは、洗濯・脱水容量12キロモデルのドラム式洗濯乾燥機「RORO（ロロ） YWM-YV120N」を、2025年11月29日に全国のヤマダデンキ店舗および通販サイト「ヤマダウェブコム」で発売する。洗濯物が絡みにくく、しっかり洗える水平ドラム採用同社オリジナルの「RORO」シリーズ第2弾。4月に発売した斜めドラム式モデルのユーザーからの要望を受け、大容量かつヒートポンプ乾燥方式を採用したモデルが登場する。一度に