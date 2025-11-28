西武を戦力外になった松原聖弥外野手が２８日、自身のＳＮＳで今季限りでの引退を発表した。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃松原聖弥です」では「この度、引退することに決めました」と報告。「ジャイアンツで７年半、ライオンズで１年半。計９年、たくさんの応援ありがとうございました。なかなか期待に応えることができたか分からないですけど、力になったことには本当に変わりないです」とファンに感謝した。松原は「来年から