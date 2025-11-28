北海道の鈴木知事は28日午後の道議会で北海道電力・泊原発3号機の再稼働を認める意向を表明する予定です。道議会では28日午後1時から一般質問が始まり、最大会派の「自民党・道民会議」の滝口直人氏が鈴木知事の再稼働に関する考えをただす予定です。鈴木知事は電力の安定供給など再稼働が経済成長につながることなどを理由に、当面の現実的な選択としてやむを得ないなどと認める意向を示す予定です。現在停止中の泊原発3号機は原