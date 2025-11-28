球団発表DeNAから海外FA権を行使した桑原将志外野手が28日、西武へ移籍することを表明した。桑原はDeNA球団を通じて、「報道でもありましたように、来季より埼玉西武ライオンズでプレーすることを決断いたしました」とコメントした。桑原は2011年ドラフト4位でDeNA入り。2017年には全試合出場し、2024年の日本一に貢献。日本シリーズ新記録となる5試合連続打点と歴代タイ記録の6試合9打点を記録し、シリーズMVPを受賞した。