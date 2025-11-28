アメコミを代表するスーパーヒーローの1人「バットマン」が近くにいると人はより優しくなるという、なんとも奇妙な研究結果が報告されました。Unexpected events and prosocial behavior: the Batman effect | npj Mental Health Researchhttps://www.nature.com/articles/s44184-025-00171-5Scientists Found a Weird Way to Make People Kinder: Add Batman : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/scientists-found-a-weir