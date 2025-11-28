【ミスタードーナツ】へ行ったら、普段見かけない「幻のドーナツ」と呼ばれる商品も探してみて。公式サイトによると「食品ロス削減」の一環として生まれた「ファンシードーナツ」が店頭で希に登場しているようです。今回は見た目も豪華で可愛いファンシードーナツをご紹介。店頭で見かけた時が味わえるチャンスです！ ポップな見た目の「カラフルホワイトチョコレート」