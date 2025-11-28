ロシア南西部への攻撃を実施ウクライナ軍参謀本部は2025年11月25日、空中レーザー実験機であるA-60に攻撃を加えたと発表しました。【画像】な、何かが着弾した!? これが、撃破された瞬間とされる瞬間ですウクライナ軍によれば、同25日の夜、ロシア南西部タガンログにある航空機メーカー ベリエフ の施設を攻撃した際、その中で A-60 に対する攻撃も行われた とのことです。今回の攻撃は 砲兵部隊および特殊作戦部隊の共同作