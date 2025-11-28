名古屋市南区で工事現場の足場が崩れ、隣のアパートに倒れかかりました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】新築工事現場の足場が崩れ…隣のアパートに倒れかかる 強風の影響か 名古屋･南区 警察などによりますと、けさ南区豊田で3階建てアパートの新築工事現場の足場が崩れました。 崩れた足場は隣の2階建てアパートに倒れかかっていて、業者による撤去作業が進められています。 強風の影響と