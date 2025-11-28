外食・中食・小売業界へ販路開拓するための商談展示会「FOOD STYLE Chubu 2025」が、10月29〜30日に「Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）」で開催され、2日間で計約8200人が来場した。中部での開催は昨年に続いて2回目。“中部の食を全国へもっと！全国の食を東海へもっと！”をスローガンに、エリア内外のメーカー約340社・団体が出展。多種多彩なセミナーも好評だった。愛知県では24年5月、発酵食にかかわる有識者や業界