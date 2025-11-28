◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦井岡一翔―マイケル・オルドスゴイティ▽ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）級挑戦者決定戦吉良大弥―イバン・ガルシア（１２月３１日、大田区総合体育館）ＷＢＡ世界ライトフライ級２位の吉良大弥（２２）＝志成＝が２８日、都内の所属ジムで会見し、１２月３１日に大田区総合体育館でＷＢＡ同級挑戦者決定戦で同級７位イバン・ガル