前走の長岡京Ｓでオープン入りしたスリールミニョン（牝３歳、栗東・高橋康之厩舎、父ミスターメロディ）は次戦に予定するターコイズＳ（１２月２０日、中山競馬場・芝１６００メートル）で永島まなみ騎手＝栗東・高橋康之厩舎＝とのコンビを、２戦ぶりに復活することになった。きょう１１月２８日に栗東へ帰厩した。フランス語で「かわいい笑顔」という意味の同馬は、永島騎手が名付け親であることでも知られているが、前走は