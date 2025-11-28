お笑いコンビ・ハライチが27日深夜放送のTBSラジオ「ハライチのターン！」（木曜深夜0・00）に出演。子供の学校行事で鞄を持たない澤部佑（39）に、岩井勇気（39）がツッコミを入れた。最近、自身の子供が通う小学校の芸術発表会に足を運んだ澤部。「いつもこういうイベントごと、入学式とか。スリッパも持たないで行っちゃうから俺。靴下真っ黒にして」と明かした。岩井が「ダメだよ。奥さん言ってくんないの？」とたずねる