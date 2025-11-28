群馬・沼田市で28日未明、駅前の公衆トイレにクマが現れ、鉢合わせた男性が足をひっかかれ、けがをした。JR沼田駅前の公衆トイレにクマ…男性が軽傷午前1時半ごろ、JR沼田駅前の公衆トイレで、警備員の男性（69）がクマに襲われた。男性は公衆トイレを利用したあと、出入り口付近にクマを発見。驚いて尻もちをつき、あとずさりしたところをクマに襲われそうになり、手足をバタつかせ抵抗した際に右足をひっかかれ、軽傷を負った。