アメリカの首都・ワシントンで起きた州兵への銃撃事件で、重体となっていた2人のうち1人が死亡しました。トランプ大統領は、「先ほど聞いたが州兵の女性が亡くなった。もう私たちのもとにはいない。彼女の両親が今そばにいる」と話しました。トランプ大統領は27日、滞在先のフロリダ州で演説し、銃撃を受けた男女2人の州兵のうち、20歳の女性州兵が死亡したと明らかにしました。24歳の男性州兵も重体となっています。この事件は26