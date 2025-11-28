上市町出身のアニメーション映画監督・細田守さんが、昨夜、富山市で最新作「果てしなきスカーレット」の舞台挨拶に登壇しました。細田監督の最新作「果てしなきスカーレット」のテーマは「生きる」。父を殺された王女・スカーレットが復讐の旅に出る物語です。細田守監督「コロナ禍が終わるのを待っていたかのように、世界のいろんなところで争いや戦争が起こるようになって。復讐の連鎖というのは