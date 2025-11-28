おととい香港で発生した高層マンションの火災は、これまでに94人の死亡が確認されました。現場から最新情報です。火災のあった高層マンションです。きのう深夜は高層階が燃えているのが確認できましたが、いまここから火が上がっているのは見受けられません。ただ、鎮火の情報はまだ入ってきていません。香港メディアによりますと、この火災でこれまでに消防隊員1人を含む94人が死亡、76人が負傷しました。負傷したうち12人が重篤