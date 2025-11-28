俳優の北川景子が２７日、フジテレビ系「トークィーンズ」で、美と健康の意外な？秘けつを明かした。北川は、朝６時過ぎに起きると、まずはラジオ体操を行うという。聞き手の野々村友紀子が「ヨガやピラティスじゃなくて？」と驚くと「ラジオ体操だけ唯一ずっと続けられている」という。「コロナ禍で始めた。外に出られないし、運動不足で、何ができるかなって考えた時に原点に返ってやろうと」と始めた理由を明かすと「そこ