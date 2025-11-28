NHK党の党首・立花孝志被告が名誉毀損の罪で起訴されました。NHK党の党首・立花孝志被告（58）は、元兵庫県議の竹内英明さんに対し、「警察の取り調べを受けているのは、多分間違いない」などと発言し、名誉を傷つけた疑いで、今月9日に逮捕されていました。神戸地検はさきほど、立花被告を名誉毀損の罪で起訴したということです。