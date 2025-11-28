富山県内の先月の有効求人倍率は1.47倍で、前の月から0.05ポイント低下しました。2か月ぶりの低下です。富山労働局はきょう、県内の先月の雇用情勢を発表しました。それによりますと県内は、求人が求職を上回る状況が続いているものの、有効求人倍率は1.47倍と、前の月から0.05ポイント低下しました。2か月ぶりの低下です。産業別では、卸売業・小売業で、県内や近隣の県などでスーパーの新規オープンにより、パ