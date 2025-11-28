ロシアのプーチン大統領は来週行われる予定のアメリカの特使との会談で、ロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミアとウクライナ東部の領土の扱いが主な議題の一つになると述べました。ウクライナのゼレンスキー大統領は27日、和平計画をめぐり、アメリカとウクライナの代表団が今週協議を行うと明らかにしました。来週にはアメリカのウィットコフ特使がモスクワを訪問し、プーチン大統領と会談する予定です。ロシアプーチ