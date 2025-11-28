失望のラスベガスから、地球の裏側へ。2025年シーズンはカタールのドーハで、フィナーレに向けて最後の中東連戦を迎える。角田裕毅（レッドブル）にとっては、この第23戦カタールGPが来年の命運を決することになる。角田裕毅にとって大事なカタールGPが始まったphoto by BOOZY当初は10月末、第20戦メキシコシティGPまでに決するとされていたレッドブルのセカンドシートだが、角田を残留させるとも降格させるとも決しがたい