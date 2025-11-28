名古屋市南区で28日朝、アパートの建設工事現場の足場が崩れているのが見つかりました。ケガ人はいませんでした。警察によりますと、28日午前8時半前、南区豊田5丁目のアパートの建設工事現場で、「足場が崩れている」などと工事関係者から通報がありました。足場を覆っていた幕などが南隣の住宅に倒れましたが、ケガ人はいないということです。警察は、夜の間の強風が原因とみて調べています。