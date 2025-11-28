28日朝、山陽小野田市の工場でプラントから出火する火災がありました。火はほぼ消し止められている状況でけが人はいないということです。警察や消防によりますと、28日6時10分すぎ山陽小野田市郡の日本化薬厚狭工場の川東工場で「プラントから出火している」と近くの人から119番通報がありました。 消防車など7台が出動し消火作業にあたり火はほぼ消し止められているということで、現場で確認作業が行われています。出火当時の