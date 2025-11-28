ちいかわデザインの和菓子、「食べマスあそーと ちいかわ」が12月2日から全国のセブン‐イレブン店舗(一部店舗を除く)で発売する。ラインアップはパジャマを着たちいかわ・ハチワレ・うさぎの3種類で、表情はそれぞれ5種類ずつ。価格はすべて税込398円。「ちいかわ」はイラストレーター･ナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の人気作品だ。今回発売する商品は、練り切りと餅の両方にあんこを入れ込んだ、もっちりとした食感が特徴の和菓子