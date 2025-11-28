韓国の格安航空会社、イースター航空が約5年半ぶりに鹿児島とソウルを結ぶ定期便を再開しました。運航が再開されたのは、イースター航空の鹿児島とソウルを結ぶ定期便です。新型コロナウイルスの影響で2020年から運休していて、定期便の運航再開は約5年半ぶりです。県によりますと、再開した定期便は毎日1往復し、鹿児島とソウルを結ぶ便は、すでに運航を再開している、大韓航空、チェジュ航空と合