香港の高層マンションで26日に発生した大規模な火災では、これまでに94人が死亡しました。現場から中継です。火災が起きた現場のマンション前です。火災発生から40時間以上が経過し現在、炎や煙は見えなくなりました。マンションの外壁を見てみますと黒焦げになっていて、火の勢いがどれだけ強かったのかを物語っています。香港メディアによりますと、この火事でこれまでに少なくとも94人が死亡、76人がケガをしています。また、今