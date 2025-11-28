１１月２８日の北海道内は、低気圧が通過している影響で太平洋側を中心に風が強まっています。この後も警報級の暴風になるおそれがあり警戒が必要です。午前９時前の釧路市の映像です。道内は未明から不安定な天気となっていて、根室で最大瞬間風速２６．６メートルを観測するなど、太平洋側を中心に風が強まっています。太平洋側西部では２９日の朝にかけて風が強い状態が続く見込みで、予想される最大瞬間風速は太平洋側西