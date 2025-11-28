楽天ヴィッセル神戸株式会社は２８日、ノエビアスタジアム神戸正面広場にて、１２月１２日から２５日のクリスマスシーズン限定で、毎日午後５時〜９時に「ノエスタライトアップ２０２５」を開催すると発表した。ヴィッセル神戸は、ノエビアスタジアム神戸を訪れた人や地域の人々に笑顔を届けるべく、地域貢献活動の一環として、毎年クリスマスシーズン限定でライトアップを開催しており、今年で５回目を迎える。今年の見どころ