◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル）＝１１月２８日、栗東トレセンＧ１馬のレシステンシアを姉に持つバルセシート（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）はレース前日、坂路をゆったりとしたキャンターで駆け上がった。デビュー前の調教ではそれほど目立つ存在ではなかったが、レースでは鋭い決め脚で３馬身半差の完勝。「順調にきています。新馬の時よりは動けていると思います」