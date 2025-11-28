山口県の岩国港で26日、警察や消防、海上保安署などが連携しテロ対策訓練が行われました。岩国港で行われた訓練には岩国海上保安署や警察、消防など関係機関から約50人が参加しました。訓練では海上保安署の「巡視艇くにかぜ」がテロリストが乗ったボートを制圧したり貨物船の中の負傷者を救助したりさまざまな想定のもと、対応を確認しました。 岩国港は外国船舶を含め年間約4800隻が出入りする重要港湾で、この訓練は関