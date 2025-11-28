28日未明、鹿屋市の清掃センターでゴミの山が燃える火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、鹿屋市串良町下小原の肝属地区清掃センターです。警察によりますと、28日午前4時前、管理会社の従業員から「屋外に積んであるゴミから炎が見える」と消防に通報がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、粗大ゴミ置き場のゴミの山の一部を焼きました。出火当時、現場には見回り