同性同士の婚姻を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、東京都などに住む同性カップルら８人が国に損害賠償を求めた「東京２次訴訟」の控訴審で、東京高裁（東亜由美裁判長）は２８日、現行の法制度を「合憲」とする判決を言い渡した。原告側の控訴を棄却し、国への賠償請求を認めなかった。１審・東京地裁は「違憲状態」と判断していた。同種訴訟は２０１９年以降、札幌、東京（１次、２次）、名古屋、大阪、福