【UEFAヨーロッパリーグ】フェイエノールト1−3セルティック（日本時間11月28日／スタディオン・フェイエノールト）【映像】GKのミスを誘う鬼プレス→ダイレクトシュート日本人コンビがゴールをこじ開けた。セルティックのMF旗手怜央が、FW前田大然のプレッシングにより誘発した相手のミス見逃さずに正確なシュートでネットを揺らして見せた。この一連のシーンにファンは大きな盛り上がりを見せている。日本時間28日、セルティ