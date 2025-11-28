東京証券取引所28日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日までに3日連続で平均株価が上昇した反動で、半導体関連の銘柄に利益確定の売り注文が出た。前日終値からの下げ幅は一時100円を超え、節目の5万円を割り込む場面もあった。午前終値は前日終値比22円34銭安の5万0144円76銭。東証株価指数（TOPIX）は4.63ポイント高の3373.20。前日の米国市場が休場で取引の材料が乏しい中、平均株価への寄与度が高