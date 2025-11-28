ことしも残すところ、あとひと月余り。石川県白山市の白山比竎神社では、初詣に向けて縁起物の準備が本格化しています。毎年多くの初詣客が訪れる白山比竎神社では、今月中頃から縁起物づくりが本格化しています。28日は舞女と呼ばれる神社の職員が、お守りの「はりこ」や、来年の干支・うまが描かれた凧などを梱包していきました。白山比竎神社・徳野 京太郎 権禰宜：「新年ですので明るい気持ちでお参りいただ