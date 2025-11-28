仲間と共謀して熊本県宇土市に住む80代の女性から600万円をだまし取ったとして、岡山市に住む19歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】「株で儲けた分の税金を支払う必要がある」80代女性から現金600万円を騙し取った疑い“受け子役” の男（19）を逮捕熊本 詐欺の疑いで逮捕されたのは、岡山市に住む飲食店従業員の男（19）です。 男は今年4月3日、他の人物と共謀して宇土市に住む83歳の女性の自宅に電話をかけ、息子や