俳優の山本裕典（37）が28日、X（旧ツイッター）を更新。デビュー20周年を迎え、思いをつづった。山本は「今日でデビュー20周年みたいで」と報告。デビュー当時の写真をアップし、「17歳の20年前にデビューして、色々あったし。これからも色々あるんだろうな」と、しみじみとつづった。続けて「まあ、悔しいおもいもたくさんしたけど。今が楽しかったら、それでオッケー」と現在の心境をつづり、「これからもよろしくお願いします