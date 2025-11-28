網膜剥離のため緊急手術を受けたことを報告した経済評論家の三橋貴明氏が28日、ブログを更新。医療サービスなどへの思いをつづった。三橋氏は27日のブログで、網膜剥離のため緊急手術を受けたことを報告していたが、今回の投稿で「手術は無事に終わりまして、横向きならば眠れる段階に入りました（初日は、目を下にし続けなければならなかったので、無茶苦茶にきつかった）。ご心配をおかけいたしました」とあらためて報告。「眼帯