石川県輪島市の伝統的な和菓子「丸柚餅子」づくりが最盛期を迎えています。工場が被災したため、仕込みはすべて手作業で昔ながらの味を守っています。丸柚餅子は、秋に収穫されるユズに餅を詰め、艶やかなあめ色になるまで自然乾燥させる輪島の伝統的な和菓子です。輪島市の「中浦屋」では、去年の地震で工場が被災したため、去年に続きことしも近くに工房を借りて、すべて手作業で仕込みを行っています。従業員らは、くり抜いたユ