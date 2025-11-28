この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 「もっと犬らしい姿勢して」愛犬の変すぎる姿勢に爆笑の17万いいね ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、ほたて(@hochiyamahochio)さんの投稿したお写真です。ペットを飼っていると驚くべき姿勢で寝ている