名古屋・栄の愛知芸術文化センターの運営について、東海テレビなどの企業体が県と基本協定書を締結しました。芸文センターの新たな運営事業者に公募で選ばれた、東海テレビや中日新聞社などの企業体と県は、議会での審議や正式契約に先立つ基本協定書を締結しました。企業体はメディアの発信力を駆使した賑わいの創出や、世界的なオペラやバレエの誘致によるコンテンツ強化を提案していて、運営は来年4月から1年